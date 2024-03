Bedenken zu neuem "Medienprivileg": Datenschutz als "Waffe gegen Journalisten"

Zwar werde darin klargestellt, dass der „Quellenschutz umfassend gewährleistet werden und das Redaktionsgeheimnis unangetastet bleiben“ soll. Aber schon allein die Tatsache, dass jeder Betroffene beliebig oft und kostenlos eine Auskunftsanfrage stellen darf, würde Medienunternehmen de facto lahmlegen.

Langer, teurer Rechtsstreit

In der Praxis hieße das: Ein Betroffener fragt beim KURIER an, bekommt aber mit Hinweis auf das Redaktionsgeheimnis eine abschlägige Antwort. Dann kann er sich mit einer Beschwerde an die Datenschutzbehörde wenden, und der KURIER muss erklären, warum er die Auskunft nicht erteilt bzw. die Daten nicht löscht. Die Folge kann ein langer – und vor allem teurer – Rechtsstreit werden. „Und theoretisch kann jeder Betroffene das jede Woche machen“, sagt Borsky.

Selbst wenn also das Redaktionsgeheimnis und der Quellenschutz gewahrt bleiben, müssten diese Grundpfeiler (investigativ-)journalistischer Arbeit in jedem Einzelfall und unendlich oft verteidigt werden.

Was dazu führen könnte, sagt Borsky, dass sich Journalisten künftig „drei Mal überlegen, ob sie einen Aufdecker-Artikel schreiben, weil sie riskieren, dass ihr Arbeitgeber mit Beschwerden überschüttet wird“.

So sieht es auch Gerald Grünberger, Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ): „Der Datenschutz droht zur Waffe gegen Medien und Journalisten zu werden.“

Auch der Presseclub Concordia ist alarmiert. „Wichtig wäre, dass Redaktionen generell von diesen Bestimmungen ausgenommen sind“, sagt Generalsekretärin Daniela Kraus. Sie ist aber zuversichtlich, dass es noch zu Verbesserungen kommt.