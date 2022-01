"Realistisch, dass wir 2024 keine Masken mehr brauchen"

"Langfristige Planung, statt dass sich Wissenschaftler die Nächte um die Ohren hauen"

"Zu einem gewissen Zeitpunkt“ seien "vielleicht die Älteren“ zu adressieren, dann wieder die Jüngeren, da sie mehr Sozialkontakte haben. Wie lange Corona das Leben in Österreich maßgeblich beeinflussen wird, das hänge nicht nur vom Virus selbst ab, so Klimek: "Es wird zum Beispiel die Umsetzung von baulichen Maßnahmen – etwa in den Schulen – eine Rolle spielen und wie wir die Resilienz des Gesundheitssystems stärken können.“ Was er damit meint? "Wir sollten vom Krisenmodus in eine langfristige Planung übergehen. Es wird Zeit für nachhaltige, professionelle Strukturen – statt dass sich Wissenschafter die Nächte um die Ohren hauen.“

Bis in Österreich die Masken fallen und nicht mehr zum Erscheinungsbild des Alltags gehören, werde es aber noch dauern, ist Virologin von Laer überzeugt. "Bis wir gar keine Masken mehr brauchen, halte ich eher 2024 für realistisch.“