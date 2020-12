Reaktionen zu Lockerungen: "Massentests sind schädliche Maßnahme"

Gemeindebund: Massentests "wichtiger Beitrag"

Der Österreichische Gemeindebund wiederum begrüßt die Öffnungsschritte. "Uns allen ist klar, dass es beim Kampf gegen das Corona-Virus in den nächsten Wochen und Monaten noch große gemeinsame Kraftanstrengungen von allen Bürgerinnen und Bürgern braucht. Die in den nächsten Tagen geplanten Massentests leisten dabei auch einen wichtigen Beitrag", erklärte Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl in einer Aussendung. Positiv sieht der Gemeindebund auch den wieder beginnenden Regelbetrieb in Kindergärten und Pflichtschulen.