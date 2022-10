Reaktionen auf Van der Bellens Wiederwahl: "Sind sehr, sehr zufrieden"

Wlazny: Wie geht es jetzt weiter?

"Wir haben mit einem kleinsten Team, ohne Parlamentspartei im Hintergrund und ohne großes Medienhaus im Hintergrund, aus dem Stand so etwas zusammengebracht", reagierte Dominik Wlazny, der in den ersten Hochrechnungen Platz drei erreichte. "Ich bin hochzufrieden." Die Wahl sei kein Testlauf für die kommende Nationalratswahl gewesen. "Wie es weiter geht, wird sich jetzt weisen", sagt Wlazny. Vorerst bleibe er einmal Bezirksrat, "und was kommt, das kommt".

"Das große Ziel wäre die Stichwahl gewesen", sagte hingegen der fünftplatzierte Kandidat Gerald Grosz. Das sei nicht gelungen. Allerdings habe der Amtsinhaber in der Geschichte der Zweiten Republik noch nie so schlecht abgeschnitten. Grosz, der in den Hochrechnungen knapp unter sechs Prozent lag, sprach von einem Achtungserfolg. "Keine Sorge", schickte er vorweg, er werde nicht bei der kommenden Nationalratswahl antreten.

MFG-Brunner enttäuscht

MFG-Chef Michael Brunner hat sich in einer ersten Stellungnahme nach der Präsidentschaftswahl enttäuscht und zufrieden gleichzeitig gezeigt. Er hätte sich natürlich mehr als die 2 Prozent, die die erste Hochrechnung auswies, gewünscht, aber seine Partei habe mit diesem Wahlkampf ihre Botschaften unter das Volk bringen können und das sei der Erfolg. MFG stehe für einen Systemwechsel und das habe man in der Öffentlichkeit darstellen können.

Dass es nicht bei jeder Wahl gut laufen könne, liege in der Natur der Sache. Aber MFG werde weitermachen. "Wir sind gekommen, um zu bleiben", sagte Brunner direkt nach Wahlschluss in der Wahlzentrale im Palais Niederösterreich.

Staudinger warnt vor dem "Mainstream"

Der Unternehmer Heinrich Staudinger führt sein Abschneiden auch auf die geringeren finanziellen Mittel im Wahlkampf zurück. Dieser sei auch eine "Geldschlacht" gewesen, so Staudinger in einer ersten Reaktion nach der ersten Hochrechnung, die ihn bei knapp zwei Prozent sah. Seine Botschaft: "Mit dem Mainstream werden wir an die Wand fahren."

Die Medien seien leider Teil dieses Mainstreams, bedauerte der Schuhfabrikant. "Von oben" sei leider nichts zu erwarten - er hoffe daher auf die Zivilgesellschaft. Er bedauere keine Sekunde, selbst nicht mehr in den Wahlkampf investiert zu haben. Von seinem Wahlkampfbudget sei sogar noch etwas übriggeblieben. Das werde er nun Bedürftigen spenden.