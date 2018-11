Strache über FPÖ-Video: "Qualitätskontrolle hat versagt"

Die FPÖ hat ein Video, das rassistische Klischees bedient, noch am selben Tag wieder vom Netz genommen. Das am Dienstag veröffentlichte Video, in dem der mögliche Missbrauch der E-Card mit einem einen Fes tragenden Muslim namens Ali veranschaulicht wird, sorgt aber weiterhin für Diskussionen und hat möglicherweise ein gerichtliches Nachspiel.

Beim Ministerrat am Mittwoch gab es dazu kritische Fragen an die Regierungsmitglieder. Sowohl von ÖVP als auch FPÖ wurde das Video verurteilt. "Ich lehne dieses Video ab, es ist inakzeptabel", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) nach dem Ministerrat. "Wichtig ist, dass es vom Netz genommen wurde."

Auch Justizminister Josef Moser ( ÖVP) hatte sich davor fast gleichlautend geäußert. Finanzminister Hartwig Löger ( ÖVP) reagierte empört: "Ich lehne solche Themen ab. Ich erwarte, dass es so ein Video künftig nicht mehr gibt. So etwas dürfen wir nicht haben." Bereits am Dienstagabend hatte Parteikollege und Medienminister Gernot Blümel das FPÖ-Video in der "ZiB 2" "inakzeptabel" genannt. Er sei "froh, dass es vom Netz genommen worden ist".

Strache fordert Qualitätsmanagement

Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ) sagte: "Ich habe keine Freude mit dem Video. Das Controlling hat versagt." Das Video sei "seicht, überspitzt und provokativ, es lenkt vom eigentlichen Thema ab, dass wir den Missbrauch mit E-Cards abstellen wollen."

Jetzt müsse "ein Qualitätsmanagement" kommen, sagte Strache. "Es kann nicht sein, dass zwei Mitarbeiter ein Video ohne Qualitätskontrolle ins Netz stellen."