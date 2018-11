Missbrauch von e-Cards: Kaum Fälle und Kosten

Damit ein Foto auf der e-Card große Mengen an Geld einsparen oder auch nur die Kosten für die Einführung einspielen kann, müsste die Missbrauchs-Dunkelziffer also enorm hoch sein. Ob das so ist? Daten dazu gibt es wenige, sagen Gesundheitsökonomen.

Der unabhängige Wiener Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer sagte zu kurier.at, das Foto auf der e-Card werde "nicht wirklich Geld einbringen". Prinzipiell sei Betrug in diesem Bereich zwar schwierig zu untersuchen und es fehle eine Stelle, wo man diesen melden könnte. Doch er gehe davon aus, dass gar nicht wirklich viel Betrug stattfinde.

Im Regelfall sei dieser nur schwierig zu betreiben, so Pichlbauer. Das österreichische System sei – durchaus unter Einsatz von viel Geld – gut dagegen abgesichert. Ärzte, die sich daran beteiligen, würden etwa sofort den Krankenkassenvertrag verlieren. Und dort, wo möglicherweise wirklich kriminelle Energie zum großangelegten Betrug vorhanden sei, werde ein Ausweisfoto wohl eher auch nichts ändern.