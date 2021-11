Raab über Extremismus: "Viele Länder waren zu naiv"

Ein Jahr nach dem islamistisch motivierten Terroranschlag in Wien traf der KURIER Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) und den französischen Islamismus-Experten Gilles Kepel am Rande einer internationalen Integrationskonferenz in der Hauptstadt zum Doppelinterview.

KURIER: Der Wiener Terrorist, der vor einem Jahr vier Menschen tötete, hat sich vor allem online radikalisiert. Wie kann man das verhindern?

Gilles Kepel: Das Profil des Wiener Terroristen ist typisch dafür, wie heute aus jungen Männern Einzeltäter werden. Früher wurden fast alle Angriffe in Europa von ausgebildeten Attentätern durchgeführt. Heute hat man auf der einen Seite jene Menschen, die im Internet gezielt den Hass auf "Ungläubige" schüren. Sie werden selbst aber nicht aktiv, sie stellen einfach andere bloß. Auf der anderen Seite stehen dann die Täter, die nicht zwingend mit der ersten Gruppe in Kontakt stehen müssen. Sie haben sich meist selbst radikalisiert – über Freunde, Bekannte oder schlicht online – und wollen den Kampf gegen die "Ungläubigen" selbst in die Hand nehmen.