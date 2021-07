„Putsch“, Proteste und Ausgangssperre: Tunesien im Chaos

Flucht nach Europa

Tunesien ist das einzige Land der Region, das nach dem Arabischen Frühling den Übergang zur Demokratie geschafft hat. Seit dem Sturz von Langzeitherrscher Zine El Abidine Ben Ali im Jahr 2011 gab es jedoch mehr als zehn Regierungswechsel; das Misstrauen gegenüber der Politik ist groß.

Derzeit ist Tunesien neben Libyen das Land, von dem aus die meisten Flüchtlinge und Migranten per Boot in Richtung Europa aufbrechen. Im Juni registrierte die EU-Grenzschutzagentur Frontex 4.700 Menschen, die das Mittelmeer auf der zentralen Route überquert hatten. Den größten Anteil würden Tunesier und Bangladescher ausmachen. Vor allem Italien steht in regen Kontakt mit Tunesien, kündigte kürzlich an, der Regierung 200 Millionen Euro für verbesserten Grenzschutz zu zahlen.