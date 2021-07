In Tunesien eskaliert die Lage: Polizei stürmt TV-Sender

In Tunesien spitzte sich am Montag die Situation nach der Entlassung von Premier Hichem Mechichi und die Ausschaltung des Parlaments durch Präsident Kais Saied dramatisch zu. Zu MIttag stürmten Einheiten der Polizei das Hauptstadtbüro des Fernsehsenders "Al-Dschasira" in Tunis. Mindestens zehn bewaffnete Beamte hätten das Büro betreten und alle Journalisten aufgefordert, das Gebäude zu verlassen, berichtete der Sender. Die Polizisten hätten Telefone und anderes Gerät beschlagnahmt und erklärt, auf Anweisung der Justiz zu handeln. Durchsuchungsbefehle hätten sie nicht gehabt. Ihren persönlichen Besitz durften die Mitarbeiter nicht mitnehmen.