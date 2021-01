Proteste in Tunesien: Wohin mit all dem Frust?

Als vor zehn Jahren der verhasste korrupte Präsident zurückgetreten ist, waren sie gerade einmal im Volksschulalter. Sie posierten auf dem Denkmal für den Gemüsehändler Mohamed Bouazizi in der Stadt Sidi Bouzid, der sich aus Protest gegen Behördenwillkür selbst angezündet und damit den "Arabischen Frühling" ausgelöst hatte. Sie jubelten, beschmierten Wände, warfen vielleicht einmal einen Stein.

Aber ihre Revolution war das nicht. Ihre großen Brüder und Cousins hatten Ben Ali und seine geldgierige Frau Leila Trabelsi aus dem Amt und aus dem Land gejagt.

Schafe, Wirtschaft, Auswanderung

Doch in den vergangenen Nächten standen 16-Jährige auf den Straßen von Tunesien. Nicht nur in Tunis, auch im Landesinneren in Kasserine und Gafsa oder in Touristenstädten wie Sousse und Monastir kam es zu heftigen Zusammenstößen mit der Polizei.

Was war der Auslöser für die Proteste?