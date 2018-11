Putins enttarnte Agenten

Am 13. April 2018 nahmen die niederländischen Sicherheitsbehörden vier russische GRU-Agenten fest, die in Den Haag in das Computernetzwerk der Organisation für das Verbot chemischer Waffen ( OPCW) eindringen wollten. Diesen Angriff starteten die Russen aus einem vor dem OPCW-Büro geparkten Mietwagen, der mit technischen Abhörgeräten vollgestopft war.

Die britische Regierung hatte die Chemiewaffen-Organisation mit der Untersuchung des Nervengifts Nowitschok beauftragt, mit dem Skripal (und seine Tochter) getötet werden sollte.

Zwei der enttarnten GRU-Agenten hatten Zug-Tickets in die Schweiz bei sich. Ihr Ziel: Das Labor Spiez. Es ist auf die Untersuchung von Chemiewaffen spezialisiert und ist ein Referenzlabor für die OPCW. Das Labor war auch russischen Hackerangriffen ausgesetzt, wie der Schweizer Nachrichtendienst NBD bestätigte.

Im September 2016 haben GRU-Agenten außerdem versucht, in das Computernetz des Internationalen Sportgerichtshofs ( CAS) in Lausanne, Schweiz einzudringen. Der CAS war in die Suspendierung des Olympischen Teams Russlands wegen systematischen Dopings involviert. Auch die Anti-Dopingbehörde Wada wurde in mehreren Ländern durch GRU-Operationen angegriffen.