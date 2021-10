Psychiater über ÖVP-Chats: "Hier herrschte ein hohes Maß an Eigensucht"

Braucht man für den Umgang mit Macht mehr Lebenserfahrung, als sie ein Sebastian Kurz mit 30 hatte?

Das Machtbedürfnis ist in jedem Menschen vorhanden. Jede Beziehung ist im Prinzip auch ein Machtkampf. Es geht immer darum, wer bringt mehr in die Beziehung ein, wer wird mehr oder wer wird weniger geliebt. Politische Macht muss etwas Drogenhaftes haben – vor allem für Männer. Es gibt keinen anderen Grund, warum man in die Politik geht: Außer Macht ist nicht viel Anziehendes vorhanden, warum man Politiker werden will. Bei einem jungen Menschen beherrscht das Machtstreben die Person. Bei einem lebenserfahrenen Menschen ist es umgekehrt: Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch mit der Macht richtig umgehen kann, jedenfalls größer.

Es ist schon bezeichnend, dass es rund um Jörg Haider eine Buberlpartie gab, und jetzt sind es wieder Vertraute rund um Kurz, die das Machtspiel dominiert haben. Leben Frauen Machtspielchen in anderen Bereichen des Lebens aus, die bei der politischen Macht offenbar selten eine Rolle spielen?

Das narzisstische Element ist in der Machtsituation ganz zentral. Der Narzissmus ist in einem Verhältnis 70:30 zuungunsten der Männer verteilt. Der männliche und der weibliche Narzissmus ist sehr unterschiedlich. Der männliche ist sehr aggressiv, geht auf Kosten anderer, und die männliche Machtausübung ist primitiv. Der weibliche Narzissmus ist eher auf der emotionalen Ebene zu finden. Frauenmörder beispielsweise empfinden sich häufig als Opfer, weil sie sich von den Frauen emotional unterdrückt fühlen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich für das Sittenbild entschuldigt. Sebastian Kurz meidet das Wort „Entschuldigung“, umschifft es mit anderen Erklärungen. Warum tut sich Kurz bei dieser Geste so schwer?

Das ist wirklich bedauerlich, dass sich der Bundespräsident für die politische Elite entschuldigen muss. Sich nicht zu entschuldigen, ist ein No-Go. Das zeigt, dass man kein Unrechtsbewusstsein besitzt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Kurz tatsächlich leidtut. Er würde es wahrscheinlich wieder so machen, wenn er nicht wüsste, was die Folgen und Konsequenzen sind. Diese Weigerung, eine Entschuldigung zu leisten, ist keine Stärke, sondern psychologisch gesehen eine ganz große Schwäche.

Innerhalb von zwei Jahren erlebt Österreich, wie zwei Spitzenpolitiker an ihrer Hybris scheitern. Was bewegt das bei einer Gesellschaft, wenn sie ständig von Skandalen gebeutelt wird?

Das wirklich typisch Österreichische an der Geschichte ist das enorme Interesse der Öffentlichkeit an den Dingen, die sich im zwischenmenschlichen und emotionalen Bereich abspielen. In der ganzen Diskussion kommt das Sachliche viel zu kurz. Über die Machenschaften, die Entwertung von Persönlichkeiten hingegen wird heftig diskutiert. Warum sind aus dieser Kultur die großen Psychologen wie Sigmund Freud, Paul Watzlawick, Viktor Frankl hervorgegangen? Weil sie eben in einem Psychotop aufgewachsen sind, wo die leidenschaftlichen und nicht die kognitiven Aspekte eine große Rolle spielen.