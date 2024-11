Prüfung in Asylrecht und Migration bestanden: Brunner kommt vor dem EU-Parlament durch

Die EU-Mitgliedsländer gehen allgemein zunehmend eigene Wege beim Umgang mit Asyl und Migration. So hat zuletzt Deutschland auf eigene Faust wieder Grenzkontrollen eingeführt. Italien wiederum ist mit dem Versuch, Asylwerber in Lagern in Albanien unterzubringen, gerade gescheitert – auch an den EU-Gerichten. Trotzdem wird das Experiment von vielen EU-Staaten, darunter auch Österreich positiv bewertet, die jetzt über ähnliche Lager außerhalb Europas nachdenken.

Auch die EU-Kommission setzt auf härteren Umgang mit illegaler Migration und hat den EU-Staaten Unterstützung bei der Suche nach solchen Partnerstaaten außerhalb der EU zugesichert. Im EU-Parlament dagegen fühlen sich viele in diesen Fragen übergangen. Es brauche eine ordentliche EU-Gesetzgebung, um etwa diese Rückführungen zu ermöglichen. Die Kommission könne nicht im Alleingang handeln.

Entsprechend viele Fragen und viel Skepsis erwarteten den Österreicher bei seiner Befragung vor dem Justizausschuss des EU-Parlaments. Aus Brunners Team war vorab zu hören gewesen, dass man durchaus mit einer Ablehnung in der ersten Abstimmungsrunde gerechnet habe. Um da durchzukommen ist nämlich eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Erst nach einer weiteren Fragerunde – schriftlich, oder persönlich – genügt dann eine einfache Mehrheit im Justizausschuss. Brunner schaffte es schon in der ersten Runde. Ihre politischen Spiele und Konflikte haben sich die Parteien für andere Kandidaten aufgehoben.