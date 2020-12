Die Corona-Protokolle: Was alles schiefgelaufen ist

Kalenderwoche 14

"Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist." - Bundeskanzler Sebastian Kurz "Das ist ein Licht am Ende des Tunnels." - Gesundheitsminister Rudolf Anschober. (Bundeskanzler Sebastian Kurz wiederholte diesen Satz in Kalenderwoche 35. Wenig später kam der Lockdown.)