Proteste: Ärzte planen Millionen-Kampagne

Im erbitterten Streit zwischen Gesundheitsminister Johannes Rauch und der Ärztekammer um die von der Regierung geplante Gesundheitsreform könnte es am Freitag zum Showdown kommen: An diesem Tag treffen sich beide Konfliktparteien zu einem Gespräch. „Ich lade die Ärztekammer ein, den einseitig ausgerufenen Kriegszustand zu beenden“, appellierte Rauch am Mittwoch. Das klingt nicht danach, dass der Minister noch zu größeren inhaltlichen Zugeständnissen bereit wäre.

Wie berichtet will die Bundesregierung im Zuge des Finanzausgleichs das Gesundheitssystem neu aufstellen. Ziel ist vor allem eine Stärkung des niedergelassenen Bereichs, um die Spitäler zu entlasten. So soll der Ausbau der Primärversorgungseinheiten (Ärztezentren oder -netzwerke) forciert werden. Geplant sind mittelfristig auch ein bundesweit einheitlicher Leistungskatalog und Gesamtvertrag zwischen Sozialversicherungen und Kassenärzten.