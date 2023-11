Ärztekammer droht mit Kündigung der Kassenverträge

Die Regierung will die ärztliche Versorgung neu aufstellen. Trotz Drohgebärden der Ärztekammer hält der Gesundheitsminister an der, wie er es nennt, größten Strukturreform der vergangenen Jahrzehnte fest. Das Gesetzesvorhaben aus dem grün geführten Gesundheitsministerium sieht in mehreren Bereichen die Entmachtung der Ärztekammer vor, so deren Befürchtung. Deshalb verschärft die Ärztekammer die Drohungen im Konflikt um die geplante Reform und wolle die Bevölkerung informieren, dass die Patientenversorgung dadurch deutlich verschlechtert würde. Der Gesundheitsminister ist dennoch zuversichtlich, die Reform in den nächsten zwei Wochen finalisieren zu können.