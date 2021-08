Promi-Anwalt und Höchstrichter: Wie ein Erbarmungsloser zwischen die Fronten gerät

Seinen Anstand und Charakter würden Anwaltskollegen im KURIER-Gespräch nicht infrage stellen. Dem 53-Jährigen, der in seiner Freizeit in den Boxring steigt („Mit Gegner!“, wie er einmal in einem Interview betonte), sagt man ein „bemerkenswertes Pflichtbewusstsein“ nach.

So freundlich und umgänglich er persönlich ist – im Job sei er „erbarmungslos“, setze „ohne Rücksicht auf Verluste“ durch, was für seine Mandanten das Beste ist; oder oft einfach das, was sie von ihm verlangen.

Nicht gerade sein Lieblingsauftrag war es beispielsweise, als er Ende 2017 im Auftrag von Heinz-Christian Strache und Norbert Hofer den Verfassungsrichter Johannes Schnizer wegen übler Nachrede klagen musste.