Private Chats: Experten fordern mehr Medienkompetenz in der Politik

Völk bezweifelt, dass man gesetzlich nachschärfen muss, wo die Grenze zwischen „privat“ und dem öffentlichen Interesse besteht. „Die Menschrechtskonvention räumt Medien die freie Meinungsäußerung ein, und diese kann und soll auch nicht beschränkt werden.“

Am Ende obliege es in einer Demokratie auch den freien Medien zu entscheiden, was im öffentlichen Interesse ist – wiewohl der Anwalt dazu mahnt, bei bloßer „Sensationsberichterstattung“ auf die Namensnennung zu verzichten.

Wichtig ist aus Sicht von Völk, dass all jene, die in der Politik agieren, achtsam kommunizieren. „In den USA dürfen Politiker grundsätzlich keinen privaten eMail-Accounts für berufliche Kommunikation verwenden, weil man davon ausgeht, dass das Berufliche in der Politik nie privat ist.“