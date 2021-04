ÖBAG-Chef Schmid: Ein typisch österreichischer Abgang

Über Ostern war heftig diskutiert und telefoniert worden. Mit dem Ergebnis können alle Beteiligten jetzt das Gesicht wahren. Dass sich die Opposition, die seit Monaten scharf gegen Schmid schießt, empört, war zu erwarten. Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn und SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer fordern den sofortigen Rücktritt bzw. die fristlose Abberufung.

Eine solche würde höchstwahrscheinlich rechtlich nicht halten und die Steuerzahler eine Stange Geld kosten. In diesem Fall könnte Schmid spazieren gehen und sein Vertrag müsste voll ausbezahlt werden. Die Chats, die das ganze Land vergangene Woche nachlesen konnte, zeigen zwar ein peinliches türkises Sittenbild, haben aber bisher keine strafrechtliche Relevanz. Auch inhaltlich wurde über die Arbeit von Schmid in der ÖBAG nichts Negatives ruchbar. Als ÖBAG-Chef hat er bisher keinen Fehler gemacht, das muss zu Schmids Ehrenrettung auch einmal gesagt werden.

Die ÖVP hat sich nach außen hin trotz des oppositionellen Dauerfeuers keinen der „Ihren“ herausschießen lassen. Schmid gehört zum engen Kreis („Familie“, siehe Artikel unten) um Kanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel. Zu gehen war ja offiziell Schmids freiwillige Entscheidung.

Stark anzunehmen, dass hinter den Kulissen von türkiser Seite dabei etwas nachgeholfen wurde.

Der Aufsichtsrat, der Schmid in der Vorwoche noch die Stange gehalten hatte, ist quasi auch entlastet. Es ist nicht abzusehen, was in nächster Zukunft noch an Chats aufpoppen kann. Bei 300.000 Kurznachrichten weiß heute vermutlich nicht einmal mehr der Verfasser selbst, was er alles eilig ins Handy tippte.

Das Nominierungsausschuss des Aufsichtsrates startet bereits die Nachfolgersuche und hat die Chance, diesmal eine Jobsuche nach internationalen Standards aufzusetzen. Anzunehmen, dass Schmid nicht mehr das gesamte restliche Jahr bleibt.