Pride-Parade: Chronologie des Feierns im Zeichen des Regenbogens

Protest für sexuelle Freiheit

Anders als bei vorhergegangen Razzien flüchteten die Besucher und Besucherinnen der Bar nicht vor der Polizei, sondern warfen Gläser, Flaschen und Steine. Die Polizei verbarrikadierte sich daraufhin im Inneren der Bar. Erst eine Spezialeinheit konnte die Situation unter Kontrolle bringen. Zeitungsberichten vom 29. Juni 1969 zufolge wurden in der Nacht vier Polizisten verletzt und 13 Personen verhaftet. In den darauffolgenden Tagen kam es wiederholt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Führende Rollen dabei bildeten Schwarze, Dragqueens und Transpersonen. Immer mehr Menschen der LGBTIQ-Community versammelten sich daraufhin vor dem "Stonewall Inn" und zeigten ihre Sexualität und Geschlechtsidentität öffentlich.

Vom Liberation-Day zur Regenbogen-Parade

Am ersten Jahrestag dieses Aufstandes gegen die Polizeigewalt organisierten Mitglieder der Community den "Christopher Street Liberation Day", um an die Ereignisse zu erinnern. An dieser ersten Parade nahmen etwa 4.000 Personen teil. In den folgenden drei Jahren verdreifachte sich die Zahl der Teilnehmenden. Personen der LGBTIQ-Community in den USA und Europa folgten dem Beispiel, und organisierten rund um den Jahrestag Paraden, vorerst unter dem Namen "Christopher Street Liberation Day", später setzte sich in den USA die Bezeichnung "Gay Pride" durch. Die erste "Regenbogenparade" in Berlin fand 1979 statt, fünf Jahre danach die erste Wiener "Gay-Pride-Demo", 1996 die erste große Regenbogenparade rund um den Ring.

Demonstration für Diskriminierungsschutz

Aus den Ausschreitungen und Protesten der späten 1960er-Jahren wurde ein Fest, das "die Liebe feiert", so das Motto einiger Veranstaltungen. Zu den Paraden in Wien und anderen Großstädten kommen mittlerweile Hunderttausende, sowohl Personen der Community als auch Unterstützer und Unterstützerinnen. Bei all der Feierstimmung soll trotzdem nicht vergessen werden, dass die Pride eine Demonstration ist. So werden auch am Samstag Transparente und Rufe auf Forderungen der LGBTIQ-Community, etwa das Verbot von Konversionstherapien oder gesetzlichen Diskriminierungsschutz im Privaten, aufmerksam machen.

