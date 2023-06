Pride Month in Wien: Viel Liebe und viele Veranstaltungen

Im Haus der Geschichte Österreich rückt man im Pride Month queere Bewegungen aus der Vergangenheit und der Gegenwart in den Mittelpunkt. Die Kuratierenden des Hauses laden zu speziellen Themenführungen wie der Unterdrückung der Homosexualität in der NS-Zeit oder zu den feministischen Kämpfen. Kondraty Hvatit von der queer-feministischen, russischsprachigen Buchhandlung Gamayun erzählt von ihrer Flucht aus Russland 2015, und auf den Social-Media-Kanälen und Webplattformen der Institution gibt es neue Informationen.

Sehr breit lässt man die Feierlichkeiten im KHM-Verbund an. Hier hat man unter dem Titel "Museen der Vielfalt" einen ganzen Strauß an bunten Angeboten vereint, die von der Tastführung in der Hofjagd- und Rüstungskammer über Führung zum Leben außerhalb der Norm bis hin zu queeren Blicken auf historische Werke reichen.

Wiens Kultbuchhandlung für queere Literatur, das Löwenherz, wird heuer 30 Jahre alt - und feiert entsprechend beim Pride Month. Den ganzen Monat über gibt es Filmabende, Lesungen und Gesprächsrunden. Und natürlich lässt man auch eine Geburtstagsparty nicht aus, die am 1. Juli den Abschluss des Reigens bildet.

Das Wiener Freiluft-"Kino am Dach" auf der Hauptbibliothek feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. Geladen wird dabei aus gegebenem Anlass zu einigen Sonderprojektionen, darunter am 5. Juni den Community-Klassiker "The Rocky Horror Picture Show" in Zusammenarbeit mit der Vienna Pride und am 13. Juni den Indiehit "Shortbus". Und auch Kinos wie das Votiv oder das Filmcasino setzen im Juni einen queeren Schwerpunkt.