Wifo-Chef Badelt will "ernsthaft über Vier-Tage-Woche diskutieren"

USA: „Absurdes“ Experiment

Dass es zu einer Weltwirtschaftskrise kommen wird, wollte der Experte nicht ausschließen – vor allem wenn die USA in eine Totalwirtschaftskrise fielen, könne das zum „Nukleus“ für eine globale Krise werden, so Badelt. Was in den USA geschehe, sei „absurd“ - es sei ein „unmoralisches, riesiges Experiment“, das die Wirtschaft fördere und in Kauf nehme, dass Tausende Menschen sterben.

Dass die Krise ein Umdenken nötig mache, ist für Badelt offensichtlich – etwa in puncto Arbeitsbedingungen; Stichwort Schlachthöfe. „Es ist wunderbar, wenn wir das endlich lernen“, sagte der WIFO-Chef. Er sieht allerdings in der bisherigen Debatte „keine Fundamentalkritik an unserem Wirtschaftssystem. Das macht die Klimakrise viel deutlicher.“