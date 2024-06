Internationale Pressestimmen zur Regierungskrise: "Grüne führen Schwarze vor"

Süddeutsche Zeitung (Deutschland): "Die Grünen führen die Schwarzen vor"

"Das, was sich in Deutschland viele Gegner der Ampel wünschen, könnte in Österreich schnell Realität werden: das Ende der Koalition. Das Ja der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler zum EU-Renaturierungsgesetz, gegen den Willen der ÖVP, hat bei der größeren Regierungspartei zu ungewohnt heftigen Reaktionen geführt.

Deren Generalsekretär hat am Montag die Grüne allen Ernstes wegen Amtsmissbrauchs angezeigt, außerdem hat die Partei mit einer sogenannten Ministeranklage durch das Parlament vor dem Verfassungsgerichtshof gedroht. Und dann hat Bundeskanzler Karl Nehammer auch noch angekündigt, gegen das Abstimmungsverhalten des grünen Partners vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen.

An den Tatsachen in Brüssel und dem so überfälligen Naturschutzgesetz ändern solche Lächerlichkeiten nichts mehr, auch wenn die ÖVP in Wien tobt. Österreich hat dem Gesetz im Europäischen Rat am Montag mit dem Votum seiner Umweltministerin eine Mehrheit verschafft; nun kann es mit Leben gefüllt werden. Daran werden innenpolitische Streitereien nichts mehr ändern.

In Wien geht nun der EU-Wahlkampf nahtlos in den Wahlkampf über für den Nationalrat, denn in drei Monaten wird gewählt. Das ist auch der Grund für das Gezeter bei den Schwarzen und für die staatstragenden Töne bei den Grünen. Die haben sich mit einem Kernanliegen, dem Umweltschutz, endlich in eine entscheidende Konfrontation mit dem dominanten Koalitionspartner gewagt.

Ihr Kalkül: Das freut die grüne Klientel, außerdem wird das Renaturierungsgesetz laut Umfragen inhaltlich von der Mehrheit der Bevölkerung gestützt. Deshalb schlägt die ÖVP um sich und redet von einer Gefahr für den Rechtsstaat. Sie weiß: Sie wird gerade vorgeführt. Sollten die Schwarzen nun die Koalition beenden, haben sie auch den Schwarzen Peter. Keine gute Lage, so kurz vor der Wahl."

Neue Zürcher Zeitung (Schweiz): "Österreichs Bundeskanzler wirft seiner Umweltministerin Verfassungsbruch vor und will klagen"

"Die Zustimmung zur umstrittenen EU-Renaturierungsverordnung hat in Österreich eine schwere Regierungskrise ausgelöst und bringt der zuständigen Umweltministerin sogar eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs vom Koalitionspartner ein. (...)

Die anstehende Wahl dürfte auch der Grund für das Vorgehen der Umweltministerin sein. Den Grünen wurde von ihrer Basis immer wieder vorgeworfen, gegenüber der ÖVP zu viele Kompromisse zu machen. Nun will Gewessler im Kernthema ihrer Partei punkten und zeigen, dass man den Konservativen durchaus die Stirn biete.

Gleichzeitig sind der ÖVP die Hände gebunden für ein noch schärferes Vorgehen. Die Partei hat selbst noch einige Anliegen bis zum Herbst, allen voran will sie wiederum einen eigenen Vertreter in die künftige EU-Kommission entsenden. Dafür ist sie auf die Stimmen der Grünen angewiesen."