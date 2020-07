Hohes Haus: Wenn Lehrlinge Gesetze initiieren

Die Lehrlinge forderten auch, dass Menschen mit Beeinträchtigungen in der Ausbildung besser gefördert werden. Denn selbst wenn Lehrlinge mit Behinderungen eingestellt würden, fehle es oft an der adäquaten Unterstützung bzw. an geeigneten Materialien und oft auch dafür qualifizierten Lehrpersonen.

In weiteren Anträgen wurde verlangt, dass Berufsschulen modernisiert werden müssten, Betriebe Internatskosten für Lehrlinge übernehmen, auch 16-Jährige für den Betriebsrat wahlberechtigt sind, es Anlaufstellen für Lehrlinge in Kleinbetrieben ohne eigene Jugendvertrauensräte gebe.

Von den Erfahrungen im Parlament zeigten sich praktisch alle Lehrlinge angetan. Viele, wie etwa Miloš Aničić, hoffen allerdings darauf, "dass das echte Parlament ihre Forderungen aufgreife".

Vom KURIER darauf angesprochen, meinte Doris Bures, die weitere jährliche Lehrlingsparlamente zusicherte, dass sie die Ergebnisse der Beratungen der Jugendlichen den Abgeordneten noch einmal ans Herz legen wolle.

Zumindest jene Abgeordneten aller Fraktionen des „echten“ Parlaments, die die Lehrlinge den ganzen Tag über in ihren Klubs begleitet hatten, bekamen eine „Erinnerungsstütze“ mit. Die Lehrlinge übergaben ihnen nach der Plenardebatte sogar die gesamten Forderungen, die sie am ersten Tag erarbeitet hatten und die teils weiter gehen bzw. detaillierter sind als der Kompromiss-Gesetzes-Antrag, auf den sie sich am zweiten Tag geeinigt hatten.