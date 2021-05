Prämie für Spitalsbedienstete? So einfach ist das nicht

Schon damals gab es aber auch viel Kritik: Vom Applaus und Klopfen der Kochtopfdeckel könne ja keine Rechnung im Haushalt der Pfleger und Ärzte bezahlt werden, so der Tenor. Rasch folgten Rufe nach einem spezifischen finanziellen Bonus. Und der soll jetzt, im 14. Monat der Pandemie, wirklich kommen. Im Durchschnitt 500 Euro – steuerfrei – sollen für rund 189.000 Bedienstete im Spitals- und Pflegebereich zur Verfügung gestellt werden. Konkret geht es um rund 26.000 Ärzte, 95.000 Pflegekräfte in den Spitälern und zudem 68.000 Pflegekräfte in stationären Einrichtungen und den mobilen Diensten.

So sieht es die Ankündigung eines Initiativantrags vor, der derzeit im Sozialministerium von Türkisen und Grünen verhandelt wird. Insgesamt erlaubt der Bund damit Auszahlungen in Höhe von 95 Millionen Euro. Doch in der Praxis dürfte sich das etwas schwieriger gestalten, als gedacht: Denn es bleibt den Ländern und Einrichtungen überlassen, wie die Boni verteilt werden sollen. Diese können dabei differenzieren und etwa je nach Belastung für Mitarbeiter von Covid- oder Intensivstationen mehr ausbezahlen. Doch das ist nicht gerade einfach.