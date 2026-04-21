Endspurt im Postenschacher-Prozess gegen ÖVP-Klubchef Wöginger

Für ÖVP-Klubchef August Wöginger und die zwei Finanzbeamten Siegfried M. und Herbert B. wird heute, Dienstag, nach einem Monat Pause der Amtsmissbrauchsprozess in Linz fortgesetzt. Erwartet werden weitere Zeugen, die zur Vergabe des Vorstandspostens im Finanzamt Braunau im Jahr 2017 Auskunft geben sollen.

Aber auch die Besetzung im Finanzamt Freistadt rückte bei Zeugenbefragungen Ende März in den Fokus: Der damalige Generalsekretär im Finanzministerium und heutige Kronzeuge Thomas Schmid soll schon da versucht haben, zu intervenieren - noch bevor sich Wöginger wegen ÖVP-Freund Michael L. an ihn gewendet hat.

Weil Schmid die Sachlage als Zeuge im Postenschacher-Prozess anders dargestellt hat, wurden gegen ihn Ermittlungen wegen Falschaussage eingeleitet. Pikantes Detail: Die Staatsanwaltschaft Linz will nun das Verfahren an die WKStA abtreten (mehr dazu hier). Das ist die gleiche Behörde, die ihm den Kronzeugenstatus gegeben hat.

Der KURIER berichtet ab 9.00 Uhr live aus dem Gerichtssaal in Linz. Hier geht's vorerst zur Ticker-Nachlese: