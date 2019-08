VP-Landeshauptmann Platter für Abschiebestopp von Asyl-Lehrlingen

"Junge Menschen brauchen Perspektiven", sagte Palfrader. Natürlich gehe es einerseits darum, junge Lehrlinge vor der Abschiebung zu schützen. Auf der anderen Seite brauche Österreichs Wirtschaft diese Menschen als Arbeitskräfte.

Asyl-Lehre im VP-Wahlkampflokal

Die Tiroler Volkspartei startete in Innsbruck am Baggersee ausgerechnet in jenem Lokal in den Wahlkampf, das symptomatisch für die Problematik steht. Im vergangenen Winter hatte hier noch der Asylwerber Abraham Okojie als Kellner gearbeitet und eine Lehre absolviert.

Trotz einer Beschäftigungsbewilligung bis 2021 und dem Widerstand von Einheimischen, die sich gegen eine Abschiebung einsetzten, musste der 20-Jährige in seine alte Heimat Nigeria ausreisen. "Inzwischen ist er in Uganda", sagt Maria Burgstaller aus Telfs, die sich gemeinsam mit ihrer Familie um den jungen Mann gekümmert hat.

Unterstützer hätten dabei geholfen, dass Okojie bei einer Hilfsorganisation eine Ausbildung machen kann. "Er lässt sich zum Hotelfachmann ausbilden", erzählt Burgstaller.