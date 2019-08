Asylwerber in Lehre: Anschober für Lösung noch vor der Wahl

Genau einen Monat vor der Nationalratswahl hat Oberösterreichs Landesrat Rudi Anschober von den Grünen seine Forderung nach einem Abschiebestopp für Asylwerber in Lehre erneuert. Unterstützt wurde Anschober bei einer Pressekonferenz am Donnerstag von der Tiroler Landesrätin Beate Palfrader und EU-Mandatar Othmar Karas (beide ÖVP).

Obwohl es für viele Lehrlinge schon "zu spät" sei, sieht Anschober bis zur Wahl noch ausreichend Zeit für eine "Lösung der Vernunft". Er hofft auf eine Beschlussfassung in den kommenden zwei Nationalratssitzungen.

Türkis-Blau stoppte Option

Die aktuelle Rechtslage in Österreich erlaubt es Asylwerbern nicht, eine Lehre zu beginnen. Erst wenn ein positiver Asylbescheid vorliegt, darf der Betroffene eine Lehre machen. Diese Regelung geht auf einen Erlass aus dem Jahr 2018 zurück. Eine EU-Richtlinie von 2013 besagt jedoch, dass Asylwerbende "effektiven Zugang zum Arbeitsmarkt" haben müssen. Die österreichische Regelung ist damit EU-rechtswidrig, beklagen die Unterstützer der Anschober-Initiative "Ausbildung statt Abschiebung".

Mehrere Unternehmer hätten sich daher in den vergangenen Monaten vor Gericht Asylwerber als Lehrlinge "erstritten", sagte Agnes Sirkka-Prammer, Referentin für Flucht und Migration, beim gemeinsamen Auftritt mit Anschober.

Vor diesem Erlass durften Asylwerber trotz laufenden Asylverfahrens eine Lehre beginnen - allerdings auch nur in sogenannten Mangelberufen, also in Berufen, in denen ein Lehrlingsmangel herrschte. "Asylwerber stellen sich ganz hinten an", kritisierte Sirkka-Prammer.