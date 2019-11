Strache kontert: „Ich hatte niemals ein persönliches Spesenkonto“

„Zu meiner Enttäuschung war dieser aber scheinbar seit Jahren darauf angesetzt, mich zu bespietzeln. So dürfte er über Jahre hinweg versucht haben, ‚belastende‘ Beweise gegen mich zu sammeln. Als ihm dies nicht gelang, begann er solche offensichtlich zu konstruieren. So übergab er bereits im Jahr 2015 vermeintlich ‚belastendes‘ Material an den Anwalt M. vom Ibiza Netzwerk, welches nachweislich falsch ist“, heißt es in Straches Statement, das er dem KURIER übermittelte.

Kosten für den Pool und Nachhilfestunden will Strache selbst bezahlt haben. „Das wird das Ermittlungsverfahren bestätigen“, sagt der Ex-FPÖ-Chef. Welche unrechtmäßigen Ausgaben ihm konkret angelastet werden, wisse er bisher noch nicht, da er laut eigener Aussage noch keine Einsicht in die Belege bekommen hätte.