Revolte gegen Tirols SPÖ-Chef Dornauer bleibt aus

Kaiser spricht von einem konstruktiven Gespräch. Dass das Interview ein Fehler war, hat Dornauer inzwischen eingeräumt. Er habe nicht gewusst, mit wem wer da spricht. Beim Landesparteivorstand soll dem auffälligen SPÖ-Chef aber auch klar gemacht worden sein, dass nun der Nationalratswahlkampf im Vordergrund stehen müsse, berichten Sitzungsteilnehmer.

Dornauer hatte die Genossen zuletzt auch dadurch vor den Kopf gestoßen, dass er beim Schild an der Parteizentrale seinen Konterfei in den SPÖ-Schriftzug einbauen ließ. Nur eine von mehreren Aktionen in den vergangenen Wochen, die für Negativ-Schlagzeilen gesorgt hat.

Keine Personaldebatten

Abseits der rebellischen Parteijugend sind offenen Angriffe auf Dornauer in den kommenden Wochen jedoch so gut wie ausgeschlossen. Die Granden wollen vor der Nationalratswahl keine Personaldebatten vom Zaun brechen. Vorerst sitzt der junge Parteichef also noch fest im Sattel.

Zuletzt hat auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda Dornauer bei einem Tirol-Aufenthalt demonstrativ die Mauer gemacht.