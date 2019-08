SPÖ: Drozda stärkt Dornauer den Rücken

Der nach seinem Interview mit dem rechten Magazin "Info Direkt" und anderen umstrittenen Aktionen in die Kritik geratene Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer erhält Rückendeckung durch die Bundespartei. "Er ist verlässlich, er rührt um", sagte Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda Donnerstagabend im APA-Gespräch am Rande des Wahlkampfauftakts der Tiroler SPÖ in Innsbruck.