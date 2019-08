Misstrauensantrag gegen Tirols SPÖ-Chef Dornauer

Nach den vielen negativen Schlagzeilen, die Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer in den vergangenen Wochen produziert hat, kocht der Unmut nun bei den eigenen Genossen über. Die SPÖ-Jugendorganisationen, die mit zwei Sitzen im 17-köpfigen Landesparteivorstand vertreten sind, wollen dort am Montag einen Misstrauensantrag gegen Dornauer stellen. „Es reicht, wenn es fast jede Woche einen Skandal gibt“, sagt Christina Kaiser von der Sozialistischen Jugend Tirol zum KURIER. Gemeinsam mit der Aktion Kritischer Schüler (AKS) und dem Verband Sozialistischer Studenten Tirol (VSStÖ) erklärte Kaiser am Mittwoch in einer Aussendung, dass das umstrittene Interview Dornauers mit dem rechten Magazin „Info Direkt“, das Fass zum Überlaufen gebracht hat.