Dornauer bleibt Belege für schwere Vorwürfe schuldig

Aufmerksamkeit war Georg Dornauer Freitagmittag bei einer von ihm kurzfristig einberufenen Pressekonferenz sicher. Einmal mehr schlägt der Tiroler SPÖ-Chef über den Polit-Teich seines Bundeslandes hinaus Wellen. Am Abend zuvor hatte er via Twitter einen möglichen "Spendenskandal aus dem Hause Volkspartei" in den Raum gestellt.

Dornauer veröffentlichte dazu ein ihm per Post zugespieltes vermeintliches Email eines Mitarbeiters der Tiroler EU-Abgeordneten Barbara Thaler. Darin wird über "außerordentliche Spenden" von mehreren Tiroler Unternehmen und dem Jägerverband für den Wahlkampf der VP-Politikerin berichtet.