Unterstützung bekam der Politiker vom nachfolgenden Redner, dem OECD-Generalsekretär Mathias Cormann, der „zu viel Geschrei und zu viel erhobenen Zeigefinger“ bei der Umweltdebatte kritisierte. Der meinte: „Europa ist manchmal zu hart zu sich selbst, da ist sehr viel Innovation da. Lasst uns das Glas doch auch halb voll sehen.“

Höttges: "Europa ist digital nicht wettbewerbsfähig“

Eine Betrachtungsweise, die Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom nicht teilte. „Europa ist digital nicht wettbewerbsfähig“ meinte er knallhart. Beispielsweise seien „null von zehn“ der weltweit größten Halbleiterproduzenten aus Europa. Das was an den starken europäischen Akademien produziert werde, finde keine Umsetzung in der Wirtschaft. „Wir sitzen in einem Europa, das sich gut anfühlt und merken nicht, was da draußen passiert“ – nämlich ein Wirtschaftskrieg zwischen China und den USA, das beide beflügle und innovationskräftiger mache als Europa. „Wir sind nur Zuschauer in diesem Konflikt und tun nichts für unsere digitale Souveränität.“ Als Vorbild in Europa nannte Cormann Estland, das alle Bereiche des Lebens, vor allem die Verwaltung, radikal digitalisiert hat.

Schon davor hatte der Bundeskanzler – zurück von einer US-Reise – auf das „unglaubliche Tempo“ der Amerikaner verwiesen und darauf, dass die Regularien in Europa zu hoch seien. Stichwort Datenschutz: „Es gibt kaum einen Teil der Welt, wo man sich mehr Gedanken darüber macht, was passieren kann, als darüber, was man daraus machen kann.“

Europa habe alle Chancen, aber es gebe „keinen Grund zur Selbstzufriedenheit.“ Gerade jetzt müsse man sich auf seine Stärken besinnen, um langfristig mithalten zu können“, meinte er. Das passte zum Titel der Konferenz, die noch bis inklusive Samstag dauert und eine imposante, prominente Teilnehmerschar vereint: „A commitment to Europe.“