Andreas Babler kocht der SPÖ ein

Dabei ist das eigentliche Thema auch nicht uninteressant: Babler will das Essen der Kinder in seiner Stadt reformieren. Gesund, nachhaltig, regional, so soll künftig das Menü für Kindergarten und Schulen sein. Eine Volxküche soll dafür entstehen, mit dem neuen Konzept wurde Sepp Schellhorn, Koch und Ex-Mandatar der Neos, beauftragt. Ein "Herzensprojekt" nennt der Wirt das Vorhaben. "Die Kinder sollen den gesunden Umgang mit Lebensmitteln lernen", sagt Schellhorn. Vergleichbares habe er noch nicht umsetzen dürfen. Babler habe ihn aber kontaktiert, "bis jetzt war keiner so mutig". Der Bürgermeister meint, dass es bei Debatten um das Schulessen immer um den Preis gehe, das dürfe es bei der Entwicklung von Kindern aber nicht sein. In Traiskirchen zahlt man dem Einkommen entsprechend "bis zu gratis". Mit 800 Essen täglich will man starten.