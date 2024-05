Polaschek widmet kommendes Schuljahr dem Gewaltschutz

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will im kommenden Schuljahr den Schwerpunkt Gewaltschutz setzen. Die Devise sein werde "hinschauen statt wegschauen". Neben diversen Präventionsaktivitäten bewarb der Ressortchef bei einem Pressegespräch am Dienstagnachmittag auch eine Senkung der Strafmündigkeit. Anlass für die Ansage waren stark gestiegene Deliktszahlen an den Schulen, die teils aber auch durch Absenzen während der Pandemie begründet sind.

Nimmt man beispielsweise Wien her, hat sich die Zahl der Straftaten an Schulen von 2021 auf 2023 von 962 auf 1.932 fast verdoppelt. Freilich spielt hier die Corona-Pandemie eine nicht unwesentliche Rolle. Aufgrund der Lockdowns waren die Bildungseinrichtungen im Jahr 2021 etliche Wochen geschlossen, was die Zahlen auch im Vergleich zu den Jahren davor deutlich nach unten gedrückt hat.