"Klo für alle, sonst gibt's Krawalle": Buslenker fordern bessere Arbeitsbedingungen

Von Leonie Tupy

Das Bündnis „Wir fahren gemeinsam“ protestiert heute mit Buslenkern am Wiener Westbahnhof für bessere Arbeitsbedingungen in der Branche des öffentlichen Verkehrs. Klimaaktivisten der Bewegungen "Fridays for Future" und "System Change not Climate Change" beteiligen sich ebenfalls an der Aktion.

Kritisiert wird der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR). Dieser vernachlässige die "menschlichen Bedürfnisse" seiner Angestellten, heißt es in einer Presseaussendung der Gewerkschaft.