Busfahrer ohne Toiletten-Möglichkeit: ÖGB NÖ übt Kritik

Der ÖGB Niederösterreich ortet "unhaltbare Zustände" für Busfahrer im Nahverkehr im Bezirk Tulln. Oft gebe es keine Möglichkeit, aufs WC zu gehen. Als eine Ursache wurden in einem Hintergrundgespräch am Montag in Tulln die Vergabekriterien genannt. "Ausschreibungen dürfen nicht auf dem Rücken von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gestaltet werden", verlangte ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender und Arbeiterkammer NÖ (AKNÖ)-Präsident Markus Wieser in einer Aussendung.

Sanitäranlagen bleiben unerwähnt

Dass es oft keine Sanitäranlagen für Busfahrerinnen und Busfahrer gebe, liege zu einem großen Teil an der sehr enggehaltenen Ausschreibung des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR), sagte Thomas Stiller, Betriebsratsvorsitzender von Dr. Richard und Landessprecher der zuständigen Gewerkschaft vida für den Fachbereich Straße. "In der Ausschreibung des VOR von 2020 für den Öffentlichen Nahverkehr werden sanitäre Einrichtungen einfach nicht erwähnt; sie sind kein Kriterium", erklärte Stiller. Zudem dürfen den Angaben zufolge WCs in öffentlichen Gebäuden, die früher zur Verfügung standen, seit der Corona-Pandemie nicht mehr von Außenstehenden benutzt werden.

