Rekordbudget für 2024, aber Defizit von 480 Millionen Euro

„Es ist ein Budget der Verlässlichkeit und Stabilität und absolut kein Sparbudget. Bei all den notwendigen Unterstützungsleistungen werfen wir unsere ökonomische Vernunft nicht über Bord“, beschreibt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) die Zielsetzung im Voranschlag.

Äpfel mit Birnen verglichen

Von den schwarz-blauen Mitgliedern in der Landesregierung bereits beschlossen, versagten die beiden SPÖ-Landesräte die Zustimmung und nannten Einsparungen in den Bereichen Familie, Wohnen und Gesundheit oder steigende Repräsentationskosten als Gründe. „Ich kann das nicht nachvollziehen“, so Schleritzko. In der SPÖ-Kritik würden Äpfel mit Birnen verglichen werden.

In den Verhandlungen mit den Landesräten sei es jedenfalls gelungen, eine „gute, verträgliche und vertretbare Form zu finden“, behauptet Schleritzko. Dies, obwohl anfangs die Forderungen um weit über eine Milliarde Euro höher waren, als jetzt am Schluss herausgekommen sei.