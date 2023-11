Mikl-Leitner zum Landesfeiertag wieder im Stift Klosterneuburg

Eine „wunderbare Tradition“ sei die Pressekonferenz am Landesfeiertag in Stift Klosterneuburg, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch. Gastgeber war erstmals der neue Propst Anton Höslinger. In der Tradition des Heiligen Leopolds verstehe sich das Stift als ein geistliches, kulturelles, wissenschaftliches, wirtschaftliches und soziales Zentrum, „das die Menschen anziehen und nach außen ausstrahlen soll“, so Höslinger.

Weithin strahlen auch die beiden Stiftstürme, deren Renovierung heuer abgeschlossen wurde. Die im September neu aufgesetzten Turmkreuze seien dabei „Sinnbild für unsere Aufgabe, die Botschaft Jesu Christi in die Welt hinein zu tragen“. Alleine in die Restaurierung der 82 Meter hohen Türme flossen rund 60.000 Arbeitsstunden, rund 800 Steinteile (mit rund 35 Tonnen) wurden erneuert, informierte Wirtschaftsdirektor Andreas Gahleitner. Bis 2026 wird die Generalsanierung des Stiftes fortgesetzt.

Stifte als Wegbereiter unserer Kultur

Stifte seien Wegbereiter für unsere Kultur gewesen, betonte Gahleitner. Als „spirituelle Kraftquellen“ bezeichnete Mikl-Leitner die Klöster. Als Geschenk gab es für die Landeshauptfrau den vierten Band der Buchreihe „Ein Ort. Tausend Geschichten“ mit 50 weiteren Geschichten aus dem Stift und der Bibel. Und Höslinger gab auch schon eine Vorschau auf die Jahresausstellung 2024 mit dem Thema „Wir Schwestern. Die vergessenen Chorfrauen von Klosterneuburg“, denn ursprünglich bestand die Gründung des Stiftes aus einem Doppelkloster.