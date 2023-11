200.000 Passagiere

An Spitzentagen nutzen 200.000 Menschen in NÖ den Schienennahverkehr. Das Land investiere im Rahmen seiner Mobilitätsoffensive mit 197 Millionen Euro so viel wie noch nie, so Landbauer. Davon fließen 144 Millionen in Bahnbestellungen und 53 Millionen Euro in den verbesserten Regionalbusverkehr.

Freuen wird die Pendler, dass zusätzliche 50.000 Sitzplätze auf der Schiene angeboten werden. 22.000 davon wird es auf Südbahn-Strecke geben, 8.000 auf der Franz-Josefs-Bahn. Eines der Top-Angebote im neuen Fahrplan, der übrigens auf der VOR-Homepage bereits abrufbar ist, betrifft ebenfalls die Südbahn. Die neue Nahverkehrslinie CJX9 fährt künftig jeden Tag stündlich in 25 Minuten zwischen Wiener Neustadt und Wien-Meidling.