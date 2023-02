Plötzlich Musikant: Fideler Kickl spielt das Waschbrett

Das Netz ist gespalten. Die einen finden es amüsant, die anderen unterstellen FPÖ-Chef Herbert Kickl fehlendes Taktgefühl: Beim Wahlkampfauftakt der FPÖ in Kärnten, in Weißbriach und Stall, ließ sich Kickl zu einer musikalischen Einlage hinreißen. Videos und Fotos zeigen, wie der FPÖ-Bundesparteiobmann ein Waschbrett bespielt. Kickl trägt dabei einen Cowboyhut und wippt recht euphorisch.

Auch Erwin Angerer, FPÖ-Spitzenkandidat in Kärnten, leistet einen Beitrag zum Gesamtkunstwerk. Die Landtagswahlen am Kärnten gehen am 5. März über die Bühne. Auf ein feierliches Ständchen der volkstümlicheren Art sind die Blauen nun jedenfalls vorbereitet.