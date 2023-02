Der „verflixte Kickl“ in der Kärntner Heimat

In einem Monat wählt Kärnten. Die FPÖ will nach den Erfolgen in NÖ auch die einstige blaue Hochburg Kärnten zurückerobern. Mit Jörg-Haider-Nostalgie und Kickls Oma aus Radenthein

von Anja Kröll