Platter: Rücktritt Geislers nach "Luder"-Sager "nicht angedacht"

Das Bild des Tourismus in Tirol werde falsch dargestellt, es gebe viel sanften Tourismus, Familienunternehmen und Gastfreundschaft. Eingriffe schloss er dennoch nicht aus: "Eine Eingrenzung des Apres Ski ist sinnvoll", meinte Platter, etwa zeitlich. Was er auch nicht wolle, seien Leute in den Orten, die nicht zum Skifahren kämen, sondern nur zum Party feiern.

Über Gerüchte, dass Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, eine Tirolerin, Ambitionen auf seine Nachfolge haben könnte, zeigte sich Platter amüsiert. Er sei 2018 für fünf Jahre gewählt worden, so lange wolle er jedenfalls im Amt bleiben. "Ich halte es mit Udo Jürgens: Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an", meinte er in Bezug auf seinen Geburtstag heute, Sonntag. Ob er dann nochmals anzutreten gedenke, werde er rechtzeitig bekannt geben.