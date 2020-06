Tirol Werbung: "Gibt sicher Imageschaden, aber nicht nachhaltig"

"Zäsur"

Die Coronakrise sei jedenfalls für die gesamte Tourismusbranche eine "Zäsur". "Wir sind bei einer Weggabelung, wohin sich der Tourismus weiterentwickeln soll", sagte er. Phleps warnte allerdings davor, Tirols Tourismus "als Ganzes zu hinterfragen". Nicht umsonst sei man in Sachen Tourismus so erfolgreich. Dennoch sprach er sich für mehr Qualität statt Quantität aus. Das müsse sich nicht automatisch in höheren Preisen niederschlagen, wobei er im Bereich der Übernachtungen sehr wohl ein "höheres Selbstbewusstsein" bei der Preisgestaltung einforderte und damit für Preissteigerung in der Beherbergung plädierte.

"Sehr gute Buchungslage"

Phleps geht jedenfalls optimistisch in die anstehende Sommersaison, es gehe wieder bergauf. So lautet auch die Kernbotschaft der neuen Kampagne der Tirol Werbung, die Optimismus und Zuversicht vermitteln soll. Im Juli und August habe man bereits eine "sehr gute Buchungslage". Auch die Arbeitsmarktsituation im Fremdenverkehr, der nach wie vor am stärksten von Arbeitslosigkeit in Tirol betroffen war, werde sich positiv verändern. "Ich gehe davon aus, dass gerade im Tiroler Tourismus MitarbeiterInnen im Sommer gesucht werden", sagte er. Für die Betriebe wäre allerdings noch eine "stärkere Klarstellung des Gesundheitsministeriums" vonnöten, was das Vorgehen im Falle des Auftauchens eines Coronafalls betrifft. "Diese Frage ist für mich noch nicht befriedigend gelöst", hielt der Tirol Werbung-Geschäftsführer fest.