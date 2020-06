Sonne, Ferien und ein Virus: Ein Sommer wie noch nie

Von Bernhard Hanisch

Es trottet der Freizeitjogger durch die Gassen Wiens, hat sich in die Überzeugung verrannt, tatsächlich Sport zu betreiben.

Aus seiner Transpirationswolke flüchtende, Elefantenherden-Abstand suchende Mitmenschen ignoriert er, lässt sich einlullen von der lächerlich langsamen Abfolge seiner Schritte, übersieht Hundstrümmerln, rote Ampeln, bringt Autos zum Hupen, Straßenbahnen zum Klingeln.

Immerhin findet das schweißbrennende Auge das Bier im Kühlschrank, welches schon feinsäuberlich eingelagert wurde für all die heißen Abende, die noch folgen sollten in diesem Sommer 2020.

Covid, der brutale Spieler mit der Nummer 19, hat sie alle krankenhausreif gefoult. Keine EURO 2020, entfallen ist das weltweit größte Sportfest in Tokio. Tennis in Paris oder in Wimbledon? Entweder verschoben oder radikal abgesagt.

Die massentaugliche Aussicht auf monatelangen Spitzensport wurde abgelöst vom ständigen Kampf um die Erlaubnis, sich überhaupt bewegen zu dürfen, danach vom wochenlangen Ringen, dem professionell ausgeübten Sport einen zumindest abgespeckten, aber blutleeren Rahmen zu erlauben.

Langsam kriecht der Sport aus seiner Quarantäne. Auf Bildschirmen bemühen sich Teams in leeren Stadien um Normalität. Trainer brüllen Anordnungen, Spieler schreien vor Schmerz. Unüberhörbar. Fußball in seiner ursprünglichen Form? Ein aus purer wirtschaftlicher Verzweiflung geborenes, von allen guten Geistern verlassenes Notprogramm? Geteilt hat sich die Meinung unter den ausgesperrten Fans.

Die Emotion ist der Starre gewichen. So etwas passt nicht in den Sommer. Und so etwas kam noch nie vor in der nach dem Zweiten Weltkrieg geschriebenen Sportgeschichte.

In einer Woche also, hätte Österreichs Nationalmannschaft in Bukarest das erste EM-Spiel bestreiten sollen. Die Aufforderung, der Freude oder im Bedarfsfall den kollektiven Wutanfällen freien Lauf zu lassen.

Damit leert sich die Bierflasche und befüllt plötzlich die Gewissheit: Ja, der nächste Sommer kommt bestimmt.