Pilz: "Habe genug Fehler für zwei politische Karrieren gemacht"

Zum Abschluss wurde Pilz noch ungewohnt selbstkritisch. Er habe genug Fehler für zwei politische Karrieren gemacht, schrieb er, doch einiges sei ihm auch gelungen. Regieren habe ihn ohnehin nie interessiert.

„Mein Ort war das Parlament. Das Haus, das ich jetzt verlasse, ist ein anderes Parlament als das, das ich 1986 betreten habe. Es ist noch immer kein Ort der freien Gesetzgebung. Aber es ist schon das Zentrum einer funktionierenden Kontrolle von Regierung und Verwaltung. Dazu habe ich etwas beigetragen. Darauf bin ich stolz.“ Den Grünen und „allen, die dem Rechtsblock eine neue, bessere Politik entgegensetzen wollen“, wünschte Pilz alles Gute. Sein Posting endet mit den Worten: „Wir fahren jetzt los. Es wird schön.“

Während für die Mitarbeiter der Liste Jetzt nun ein Sozialplan umgesetzt werden soll, haben sich diese teilweise bereits in eine andere Richtung gewandt. Wie Jetzt-Klubobmann Wolfgang Zinggl im Rahmen einer Pressekonferenz bestätigte, sollen sich viele parlamentarische Mitarbeiter und Referenten von Jetzt bei den Grünen beworben haben. Wolfgang Niklfeld, Klubdirektor der Grünen, bestätigte das gegenüber dem KURIER ebenfalls, Gespräche habe man aber noch nicht geführt. Dienstverträge könnten erst abgeschlossen werden, sobald sich der Nationalrat und der neue Grüne Klub am kommenden Mittwoch, 23. Oktober, konstituiert haben.

Die Grünen könnten dann wieder in ihre früheren Räumlichkeiten in der Löwelstraße einziehen. „Wir sind noch in Raumverhandlungen mit der Parlamentsdirektion, aber das ist eine realistische Option“, sagt Niklfeld. Vor dem Rauswurf aus dem Parlament hatten die Grünen mit 24 Abgeordneten vier Stockwerke zur Verfügung, in der kommenden Legislaturperiode gibt es 26 Abgeordnete – voraussichtlich aber (viel) weniger Platz. In der Löwelstraße befindet sich inzwischen nämlich auch der Parlamentsklub von Neos.