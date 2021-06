Pilnaceks Suspendierung wurde vom Gericht bestätigt

Im Gegenteil. Dieser Vorhalt ist für den Richter sogar vom Tisch. In der Urteilsbegründung heißt es dazu: „Bei Betrachtung aller vorliegenden Beweismittel ist eine tragende Säule der Begründung des gegenständlichen Verdachts nicht mehr aufrechtzuhalten.“ So konnte in der Verhandlung bewiesen werden, dass Pilnacek erst am 25. Juni 2019 um 13.19 Uhr von der Hausdurchsuchung erfahren hatte. An dem Tag lief sie aber schon seit den Morgenstunden.

Auch die Chats zwischen Pilnacek und Wolfgang Brandstetter über den Verfassungsgerichtshof, die zum Rücktritt von Brandstetter als Verfassungsrichter führten, waren nicht Bestandteil des Verfahrens.

Zum Verhängnis wurde Pilnacek eine Nachtragsanzeige des Justizministeriums. In dieser Anzeige wirft ihm das Ministerium Amtsgeheimnisverrat und eine Verletzung der Treuepflicht vor.

Vorwurf 1: Pilnacek habe einer KURIER-Journalistin verraten, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eine Strafanzeige gegen eine „Presse“-Redakteurin wegen eines kritischen Berichts gestellt hat.