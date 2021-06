Pilnacek-Chats: Jetzt reagieren die Oberlandesgerichtspräsidenten

Nach dem die Chats des suspendierten Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek in den vergangenen Tagen für große Aufregung gesorgt haben, melden sich nun die Präsidenten und Präsidentinnen der vier Oberlandesgerichte in einer schriftlichen Stellungnahme zu Wort. Sie sehen sich durch die "Aufsehen erregenden Ereignisse der letzten Tage" zu drei Feststellungen veranlasst.

"Wir distanzieren uns nachdrücklich von jeder Art der Herabwürdigung, Beschimpfung und Schmähung des Verfassungsgerichtshofs, seiner Mitglieder und seiner Entscheidungen", schreiben sie. In diesem ersten Punkt dürfte es unter anderem um jene Chat-Nachricht von Pilnacek an Ex-VfGH-Richter Wolfgang Brandstetter gehen, in der Pilnacek schreibt:

„Nein, einen vom VfGH fehlgeleiteten Rechtsstaat kann man nicht mehr dienen …“