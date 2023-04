"Je größer die Fläche, desto günstiger der Strom"

Der Ausbau der Photovoltaik in Österreich geht voran. Und zwar in Rekordgeschwindigkeit. Noch ist das hehre Ziel der türkis-grünen Regierung - eine Million Dächer in Österreich mit Photovoltaik auszustatten - zwar noch in weiter Ferne, doch die Nachfrage steigt. Natürlich auch ob der gestiegenen Energiekosten seit Beginn des Ukraine-Krieges.

Im ersten Förderjahr 2022 wurde die "Schallmauer" von einem Gigawatt neu installierter Leistung durchbrochen. 2023 hält der Trend laut Klimaministerium an. Rund 90.700 Anträge für Photovoltaikanlagen bis zu 20 Kilowatt wurden in den Kategorien A und B gestellt. "Jedes zusätzliche Sonnenkraftwerk in unserem Land schützt das Klima. Der Ausbau von Sonnenstrom stärkt die Unabhängigkeit und sorgt für sinkende Energiepreise. Es sind wirklich gute Nachrichten, dass so viele Menschen ihren Beitrag dazu leisten", so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler bei der Bilanzpressekonferenz. Cornelia Daniel, Geschäftsführerin von Dachgold e.U. & Tausendundein Dach über die Nachfrage nach Anlagen und wo Österreich im internationalen Vergleich steht.

KURIER: Der Run auf PV-Anlagen scheint ungebrochen. Gibt es auch ein „Zuviel“?

Cornelia Daniel: Nein definitiv nicht, wir sind erst jetzt auf dem Ausbauniveau von Deutschland vor 10 Jahren und müssen erstmal aufholen. Wir liegen auch erst bei 2-3% des Strombedarfs. Es ist also noch viel Luft nach oben. Die Herausforderung ist eher, dieses Tempo jetzt zu halten und alle Systeme mitwachsen zu lassen. Die größte Herausforderung ist hierbei der Netzausbau, der mitziehen muss.